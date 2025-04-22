В 2024 году приложения знакомств заработали более $6 миллиардов

По итогам 2024 года доходы крупнейших знакомств достигли $6,18 млрд. Об этом говорится в материале ЭП.

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Доходы знакомств

В 2024 году доходы приложений обновили рекорд. Более половины общей суммы — $3,5 млрд — занимает доля американской Match Group, владеющей Tinder, Hinge, OKCupid, Match.com

Кроме того, растет количество пользователей приложений для знакомств. В 2024 году 364 млн человек пользовались хотя бы одним приложением, 25 млн доплачивали за премиум-функции.

Tinder стал самым популярным приложением для знакомств в мире с 60 млн пользователей ежемесячно в 190 странах.