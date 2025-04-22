Обороты криптоказино в 2024 году превысили $81 млрд

За 2024 год выручка криптоказино достигла $81,4 млрд, что превышает показатель 2022 года в пять раз. Такие данные предоставила аналитическая платформа Yield Sec, пишет Forklog.

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Что известно

Работа подобных сервисов запрещена в регионах вроде США, Китая, ЕС и Великобритании. Однако игроки массово обходят блокировки с помощью VPN, зеркал или перенаправления ссылок, пишет Financial Times. Аккаунты также продаются на P2P-рынках.

Быстрый рост криптоказино объясняется отсутствием строгого регулирования, отметили в издании. Площадки вроде Stake, Rollbit и Roobet сопоставимы по масштабам с крупнейшими традиционными букмекерами.

Оператор Stake, зарегистрированный на Кюрасао, заявляет, что на его платформе обрабатывается до 4% всех транзакций в сети биткоина, а прибыль за прошлый год составила $4,7 млрд — на 80% больше, чем в 2022.

Компания утверждает, что ее операции полностью соответствуют регуляторным требованиям, а пользовательские данные проверяются с использованием KYC-процедур.

Расследование FT

Однако журналисты Financial Times смогли зарегистрировать аккаунт на платформе из Великобритании, используя VPN, без подтверждения адреса и финансовой информации.

Эксперты считают, что криптоказино популярно из-за отсутствия строгих лимитов на ставки, проверок личности и других ограничений. Нередко они привлекают несовершеннолетних и людей с игровой зависимостью, а также пользователей из стран с жестким запретом на азартные развлечения.

Платформы активно инвестируют в маркетинг, сотрудничая с инфлюенсерами и спортивными брендами. Например, Stake спонсирует футбольный клуб «Эвертон», Roobet сотрудничает с «Челси», а Rollbit — с «Лестер Сити».

Юридическая неопределенность и отсутствие международных механизмов контроля позволяют операторам продолжать работать в полутени. Британские и американские законы запрещают местным жителям пользоваться услугами таких платформ, но прямые меры против игроков отсутствуют.

Эксперты и общественные активисты призвали ужесточить регулирование, в том числе запретить использование white label лицензий, которые позволяют криптоказино выходить на рынки с минимальными проверками.

Согласно Yield Sec, существуют десятки тысяч платформ, обслуживающих десятки миллионов пользователей. Размер среднего депозита на них превышает показатели регулируемых площадок в 10 раз.