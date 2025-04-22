Фонд госимущества на прошлой неделе привлек от приватизации более 195 миллионов

Фонд госимущества провел 14−18 апреля 17 успешных аукционов по приватизации, на которых привлек 195,38 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

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«На прошлой неделе команда Фонда государственных имуществ Украины провела 17 успешных онлайн-аукционов по приватизации на сумму 195,38 миллиона гривен. Все торги проходили в электронной системе Prozorro. В общей сложности за лоты соревновались 92 участника, то есть в среднем на лот приходилось 5,41 желающих получить в собственность объекты», — говорится в сообщении.

Самые дорогие лоты

Самым дорогим лотом на прошлой неделе стал объект незавершенного строительства — детская уронефрологическая клиника ГУ «Институт урологии имени академика О. Ф. Возианова НАМН Украины» в Киеве.

В аукционе приняло участие 17 потенциальных инвесторов. Финальная цена объекта составила 111 млн грн. Кроме того, победитель дополнительно должен уплатить 22,2 миллиона гривен НДС, поэтому общий экономический эффект может составить 133,2 миллиона гривен.

На этой неделе команда ФГИУ планирует провести 33 онлайн-аукциона по приватизации.