Предприятия торговли и перерабатывающей промышленности — лидеры по уплате налогов за первый квартал этого года. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.
В Налоговой назвали лидеров уплаты налогов за первый квартал
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Кто лидирует
«За январь — март 2025 года в сводный бюджет Украины предприятия этих отраслей уплатили налогов, сборов и платежей: оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — 17,2% и перерабатывающей промышленности — 17%», — отметил он.
Среди лидеров оплаты также субъекты ведения хозяйства:
- финансовой и страховой деятельности — 11,7%;
- государственного управления и обороны;
Отдельный вопрос — темпы роста.
- перерабатывающая промышленность — +47% (+27,3 млрд грн);
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +29,7% (+19,8 млрд грн);
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — +31 % (+13,3 млрд грн);
- профессиональная, научная и техническая деятельность — +54,2% (+8 млрд грн).
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Источник: Минфин
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