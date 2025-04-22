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22 апреля 2025, 9:16 Читати українською

Мировое доминирование американских банков под угрозой из-за торговых войн — WSJ

Затяжной торговый конфликт, инициированный администрацией Дональда Трампа, может пошатнуть доминирующее положение американских банков на мировом рынке финансовых услуг, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Затяжной торговый конфликт, инициированный администрацией Дональда Трампа, может пошатнуть доминирующее положение американских банков на мировом рынке финансовых услуг, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто происходит на банковском рынкеНесмотря на то, что США традиционно имеют крупный профицит в международной торговле финансовыми услугами (около $130 млрд по итогам 2024 года), тарифные войны создают риск, что иностранные компании начнут искать альтернативу американским банкам.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит на банковском рынке

Несмотря на то, что США традиционно имеют крупный профицит в международной торговле финансовыми услугами (около $130 млрд по итогам 2024 года), тарифные войны создают риск, что иностранные компании начнут искать альтернативу американским банкам.

Американские банки на протяжении последних 15 лет занимают лидирующие позиции на мировых рынках инвестиционного банкинга и консультационных услуг.

По данным Dealogic, в 2024 году американские банки заняли первые пять строчек в глобальном рейтинге по доходам от инвестиционного банкинга и оказались представлены в семи из десяти позиций в топ-10.

Однако напряженность в торговых отношениях способна изменить эту ситуацию. По словам главы JPMorgan Chase Джейми Даймона, американские банки уже находятся «под прицелом»: клиенты могут начать переориентироваться на неамериканские финансовые институты, опасаясь политических рисков.

«Некоторые клиенты или страны могут изменить отношение к американским банкам, и нам придётся с этим считаться», — отметил Даймон в ходе недавнего отчета о квартальной прибыли.

Зависимость банков США от глобальных рынков

Зависимость банков США от глобальных рынков высока, отмечает WSJ. Так, JPMorgan ежедневно проводит транзакции на сумму более $10 трлн в 160 странах и 120 валютах.

Для Bank of America международные кредиты являются ключевым фактором роста: с конца 2022 года зарубежное корпоративное кредитование выросло почти на 14%, при среднем росте кредитного портфеля на 6%. Финансовый директор Bank of America Аластер Бортвик подчеркивает, что банк за последние 15 лет значительно диверсифицировал кредитный портфель за пределами США, что стало важным драйвером роста.

Хотя Citigroup пока не фиксирует отток клиентов, ее глава Джейн Фрейзер признает, что длительная торговая напряженность может изменить отношение зарубежных компаний к американским банкам.

Эксперт Совета по международным отношениям Брэд Сетсер считает, что торговые войны могут привести к «эффекту охлаждения» для американских банков на глобальных рынках: «Иностранным фирмам не обязательно использовать американские банки для проведения дорогостоящих операций».

В долгосрочной перспективе тарифная политика США может стимулировать реформы финансовых рынков в Европе и Азии, что приведет к появлению более мощных региональных банковских игроков, отмечает WSJ. Бывший глава ЕЦБ Марио Драги уже призвал ЕС развивать собственные рынки капитала, снижая зависимость от американских финансовых институтов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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