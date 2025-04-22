Нацбанк включил в Реестр страховых посредников семь страховых и/или перестраховых брокеров в соответствии с поданными ими электронными заявками. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ включил в реестр страховых посредников семь брокеров
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Кто вошел в реестр
В реестр включены следующие учреждения:
- ООО «Брокертим» (ЕГРПОУ 42291104);
- ООО «Европ Иншуранс Брокерс» (ЕГРПОУ 42020066);
- ООО «Тугато-Украина» (ЕГРПОУ 45143528);
- ООО «Страховой брокер Консорис» (ЕГРПОУ 32661149);
- ООО «Страховой брокер «Малован» (ЕГРПОУ 43118163);
- ООО «Страховой брокер «Эрида» (ЕГРПОУ 42134180);
- ООО «СБ Мономах» (ЕГРПОУ 43715877).
Кроме того, Нацбанк исключил указанных брокеров из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров и аннулировал свидетельства о включении их в ГРСБ.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 18 апреля 2025 года.
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Источник: Минфин
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