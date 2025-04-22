НБУ включил в реестр страховых посредников семь брокеров

Нацбанк включил в Реестр страховых посредников семь страховых и/или перестраховых брокеров в соответствии с поданными ими электронными заявками. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Кто вошел в реестр

В реестр включены следующие учреждения:

ООО «Брокертим» (ЕГРПОУ 42291104);

ООО «Европ Иншуранс Брокерс» (ЕГРПОУ 42020066);

ООО «Тугато-Украина» (ЕГРПОУ 45143528);

ООО «Страховой брокер Консорис» (ЕГРПОУ 32661149);

ООО «Страховой брокер «Малован» (ЕГРПОУ 43118163);

ООО «Страховой брокер «Эрида» (ЕГРПОУ 42134180);

ООО «СБ Мономах» (ЕГРПОУ 43715877).

Кроме того, Нацбанк исключил указанных брокеров из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров и аннулировал свидетельства о включении их в ГРСБ.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 18 апреля 2025 года.