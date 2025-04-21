Из-за замедления роста экономики, госбюджет недополучил более 65 млрд грн

Государственный бюджет в 2024 году недополучил 65,5 млрд грн доходов из-за отличия фактических макропоказателей от прогноза. Об этом глава Счетной палаты Ольга Песчанская сообщила , представляя выводы о результатах анализа годового отчета о выполнении закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

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Что известно

В то же время она отметила, что расходы на погашение и обслуживание долга и некоторые расходы, благодаря разнице между прогнозным и реальным курсом валюты, по итогам года оказались меньше плановых на 22,4 млрд гривен.

По ее словам, стабильности государственных финансов в условиях военного положения способствовала значительная международная поддержка. В частности, в 2024 году от международных партнеров поступило 1,7 трлн грн — это на 10,2% больше, чем в предыдущем году, однако на 4,2% меньше плана.

Подробности

В целом, план доходов государственного бюджета в 2024 году был перевыполнен на 373 млрд грн (13,5%). По сравнению с 2023 годом доходы государственного бюджета выросли на 451 млрд грн (16,9%):

за счет экономических факторов — на 316 млрд грн;

благодаря административным факторам — на 178 млрд. гривен.

одновременно аудиторами зафиксирован рост задолженности налогоплательщиков в государственный бюджет на 29%.

Расходы государственного бюджета проведены в сумме 4,5 трлн грн, что на 2,8% меньше плана. В то же время это самый высокий показатель с 2020 года, отмечают в Счетной палате.

В частности, по сравнению с 2023 годом на 340 млрд грн (12,9%) выросли расходы на меры, связанные с безопасностью и обороноспособностью государства — до 2,1 трлн грн.