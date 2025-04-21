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21 апреля 2025, 19:06 Читати українською

Банки прогнозируют рост спроса на кредиты и смягчение условий

Банки Украины фиксируют рост спроса на кредиты от бизнеса и населения и прогнозируют его дальнейшее увеличение в последующие 12 месяцев, а также расширение кредитного портфеля. Об этом сообщает НБУ.

Банки Украины фиксируют рост спроса на кредиты от бизнеса и населения и прогнозируют его дальнейшее увеличение в последующие 12 месяцев, а также расширение кредитного портфеля.
Фото Pixabay

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В первом квартале 2025 года спрос на корпоративные кредиты, особенно гривну, вырос, а во втором квартале банки ожидают оживления спроса на все типы бизнес-кредитов. Спрос населения также возрос, в частности, на ипотечные кредиты, которые достигли максимума с начала войны. Банки предсказывают рост процентных ставок по ипотечным кредитам и потребительским займам.

Долговое бремя предприятий остается в среднем, а население — на низком уровне. Банки смягчили стандарты для краткосрочных бизнес-займов и ипотек на гривнах, планируя продолжить это во втором квартале. Количество утвержденных заявок увеличилось для населения, но оставалось стабильным для деловых кругов.

В то же время, банки отмечают рост валютных, кредитных, процентных и операционных рисков и предсказывают их увеличение, помимо операционного, в следующем квартале.

Кредиты онлайн

Источник: Минфин
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