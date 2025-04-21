К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 15 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 21 апреля: евро и доллар выросли на межбанке
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Открытие 21 апреля
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Закрытие 21 апреля
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Изменения
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41,29/41,32
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41,39/41,42
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10 /10
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47,56/47,58
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47,71/47,71
|
15/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,60 грн. Евро покупают за 46,90 грн., а продают за 47,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,03−41,15, евро — 47,30−47,65 грн.
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Источник: Минфин
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