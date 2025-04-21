Китай прекращает инвестировать в американский рынок прямых инвестиций

Китайские государственные инвестиционные фонды начали отказываться от новых вложений в американские фонды прямых инвестиций на фоне обострения торгового конфликта с США и введения Дональдом Трампом новых тарифов на китайский экспорт. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Детали

Семь топ-менеджеров отрасли рассказали изданию, что в последние недели китайские инвесторы, включая подконтрольную государству China Investment Corporation (CIC), начали сворачивать сотрудничество с фондами, управляемыми американскими фондами прямых инвестиций. Трое из них уточнили, что эти решения принимаются в ответ на прямые указания из Пекина.

Некоторые фонды пошли дальше — они добиваются исключения из инвестпулов даже тогда, когда средства направляются в американские компании через структуры, зарегистрированные за пределами США. При этом отказ касается не только будущих вложений: часть китайских фондов отказывается от ранее запланированных, но ещё не закрытых аллокаций.

Изменения в инвестиционной стратегии происходят на фоне эскалации торговых мер: за последние три недели США повысили пошлины на китайские товары до 145%, Пекин ответил симметрично — тарифами до 125%.

Напомним

По данным Bloomberg, Китай также предостерег другие страны от заключения торговых соглашений с США, которые могут быть реализованы в ущерб интересам Пекина. Министерство коммерции КНР заявило, что такие шаги будут расцениваться как враждебные, и пообещало принять ответные меры.

Параллельно Пекин активизировал дипломатические усилия в Юго-Восточной Азии и Европе, чтобы сдержать последствия американской тарифной политики и не допустить создания антикитайской коалиции.

По данным FT, CIC и другие китайские фонды на протяжении десятилетий направляли миллиарды долларов в крупнейшие американские фирмы, специализирующиеся на приобретении компаний (т.н. buyout-фирмы) — такие как Blackstone, Carlyle, TPG, Vista и Thoma Bravo.

Через эти вложения Китай косвенно инвестировал в экономику США даже после того, как прямые инвестиции в инфраструктуру и компании стали затруднены по политическим причинам. В 2023 году, по информации консалтинговой компании Global SWF, около 25% активов CIC и SAFE (Государственного управления валютного контроля Китая) — из $1,35 трлн и $1 трлн соответственно — были размещены в альтернативные активы, включая private equity.

Однако сейчас, как отмечают собеседники FT, даже крупнейшие международные институциональные инвесторы из Канады и Европы начали пересматривать свое участие в американском секторе прямых инвестиций — отчасти под влиянием геополитической неопределённости и последствий торговых войн.