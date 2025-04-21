Арестованное судно Nika Spirit, находившееся в управлении Национального агентства по розыску и менеджменту активов, успешно реализовано на электронном аукционе Prozorro. Об этом говорится в сообщении АРМА.
АРМА перечислит в бюджет 6,4 млн грн за проданный российский нефтяной танкер Nika Spirit
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
Несмотря на то, что согласно отчету независимого оценщика, судно было изношено на 80%, а его восстановление требует не менее 20 миллионов гривен инвестиций, АРМА обеспечила его реализацию почти в три раза выше цены оценочной стоимости.
Так, по результатам конкурентных торгов актив, предварительно оцененный в 2,4 миллиона гривен, было реализовано за 6,4 миллиона гривен.
Следует отметить, что за право приобрести актив соревновались четыре участника, что подтверждает высокий уровень заинтересованности рынка в приобретении подобного имущества.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 1
Навіть на брухт його здати — було б набагато дорожче. А кому продали?