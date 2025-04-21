АРМА перечислит в бюджет 6,4 млн грн за проданный российский нефтяной танкер Nika Spirit

Арестованное судно Nika Spirit, находившееся в управлении Национального агентства по розыску и менеджменту активов, успешно реализовано на электронном аукционе Prozorro. Об этом говорится в сообщении АРМА.

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Что известно

Несмотря на то, что согласно отчету независимого оценщика, судно было изношено на 80%, а его восстановление требует не менее 20 миллионов гривен инвестиций, АРМА обеспечила его реализацию почти в три раза выше цены оценочной стоимости.

Так, по результатам конкурентных торгов актив, предварительно оцененный в 2,4 миллиона гривен, было реализовано за 6,4 миллиона гривен.

Следует отметить, что за право приобрести актив соревновались четыре участника, что подтверждает высокий уровень заинтересованности рынка в приобретении подобного имущества.