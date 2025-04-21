Курс польского злотого стремительно вырос до максимума в паре с гривной

Польский злотый стремительно подорожал по отношению к гривне, установив новый максимум. Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

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На 22 апреля 2025 года НБУ зафиксировал курс на уровне 11,1734 грн за 1 злотый, что на 0,1818 грн выше предыдущего показателя. Последний рекорд был зафиксирован 18 апреля — 10,999 грн. за злотый.

На наличном рынке обменники предлагают покупку злотого в среднем за 10,80 грн, а продажи — за 11,10 грн, что отражает рост курса на 20 копеек.