В торговом центре Global Harbor в Шанхае установили первый банкомат для переработки золота, вызвавший ажиотаж среди местных жителей. Об этом сообщает Mining.
В Шанхае заработал первый банкомат по переработке золота
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Из-за стремительного роста цен на золото в банкомат выстроятся очереди, а запись на прием расписана к майским праздникам. Устройство, которым управляет ювелирная компания Kinghood Group, принимает золотые изделия весом от 3 г с чистотой не ниже 50%.
Процесс включает проверку подлинности, плавление при температуре выше 1000 °C и повторный анализ чистоты. Клиенты платят комиссию 18 юаней ($2,50) за грамм, после чего деньги засчитываются на их банковский счет. Например, за 40-граммовые бусы стоимостью 785 юаней ($108) за грамм клиент получил более 36 000 юаней ($4900) за 30 минут.
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