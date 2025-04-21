Основатель Всемирного экономического форума покидает пост председателя правления после 55 лет работы

Всемирный экономический форум (ВЭФ) объявил о начале отбора нового руководителя Попечительского совета после того, как его основатель, 88-летний Клаус Шваб, неожиданно покинул руководящий пост. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Шваб, стоявший у истоков ВЭФ и руководивший им с 1971 года, решил немедленно сложить полномочия председателя и члена совета. «Время передать эстафету», — отметил он в заявлении.

На заседании 20 апреля Попечительский совет поддержал его решение и поручил вицеголову Питеру Брабеку-Летмате временно исполнять обязанности. Для поиска преемника сформирована специальная комиссия, которая вскоре приступит к работе.