В НБУ не хотят ослабления гривны — аналитики

НБУ будет продолжать стабилизировать гривну, избегая значительного ослабления курса. В конце 2025 года курс доллара прогнозируется на уровне 43,5 грн, что ниже предыдущих ожиданий. Об этом говорится в макропрогнозе инвесткомпании ICU .

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Стабильность гривны

На 21 апреля 2025 года официальный курс составляет 41,22 грн/доллар, а наличный — 41,0−41,5 грн/доллар. Стабильность обеспечивается режимом «управляемой гибкости» и валютными интервенциями НБУ, продавшим $2,7 млрд из резервов ($43,8 млрд на конец марта) в первом квартале 2025 года.

«Такой подход в значительной степени можно объяснить достаточно обоснованными намерениями НБУ не создавать новых проинфляционных факторов», — добавляют эксперты. Инфляция в марте 2025 года замедлилась до 3,2% в годовом исчислении, но ослабление гривны может ускорить ее, особенно на фоне роста цен на энергоносители.

Внешние факторы

«Месседжи и действия НБУ четко свидетельствуют о том, что и далее значительное ослабление гривны маловероятно несмотря на большие дисбалансы внешних счетов», — отмечает ICU. Дефицит текущего счета в 2024 году составил $16,8 млрд (8,5% ВВП) из-за войны и сокращения экспорта. Однако внешняя помощь, в том числе $38 млрд, запланированных от США, ЕС и МВФ в 2025 году, укрепляет позиции НБУ.

«Недавнее увеличение планируемого пакета помощи Украине еще больше утвердит намерения центрального банка и усилит его возможности держать курс гривны близким к текущему уровню еще длительное время», — подчеркивают аналитики.

Обновленный прогноз

ICU пересмотрела прогноз курса доллара на конец 2025 года до 43,5 грн/доллар из предыдущих 45,7 грн/доллар. «Это отражает уверенность в способности НБУ контролировать рынок благодаря резервам и внешней поддержке», — объясняют эксперты. В 2026 году курс может достичь 46,0 грн/доллар при постепенном ослаблении монетарной политики.