Доходы лидеров рынка транспорта и логистики в прошлом году выросли на 12% — Опендатабот

Десятка лучших компаний в сфере транспорта и логистики в 2024 году получила 243,67 млрд грн совокупного дохода, что на 12% больше, чем годом ранее. Такие данные собственного индекса «Лучшие предприятия Украины» сообщил Опендатабот .

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Как изменились доходы

«243,67 млрд грн дохода получили компании-лидеры в сфере транспорта и почты по данным индекса Опендатабота. За год их совокупный доход вырос на 12%… Выйти в чистую прибыль смогли всего пять из десятки лучших. Суммарная прибыль пятерки — 8,16 миллиарда грн», — говорится в сообщении.

Более 70% совокупного дохода — 171,89 миллиарда грн — получили государственные компании. Лидером среди них является АО «Укрзализныця», которое за 2024 год заработало 102,87 млрд грн (+11% за год). Впрочем, по итогам года компания все равно вышла в убытки: 4,19 миллиарда грн.

Похожая ситуация у АО «Укртрансгаз». Доход компании по итогам прошлого года сократился почти на треть, а убытки составили 7,44 млрд грн.

АО «Укрпочта» также сработало в «минус», в то же время предприятию удалось снизить убытки почти вдвое. В целом «Укрпочта» увеличила свой доход в прошлом году на 12% — до 12,98 миллиарда грн.

Еще одна государственная компания — ООО «Оператор ГТС Украины» — за год увеличила доходы на 7%, до 38,53 млрд грн. Хотя чистая прибыль сократилась в 8,7 раза до 1,27 млрд грн, по результатам года компания все равно вышла в «плюс».

Доход государственного АО «Укртранснафта» уменьшился несущественно, а прибыль сократилась в 16 раз — 1,22 миллиарда грн. Аналитики отмечают, что в предыдущем индексе именно эта компания была лидером по прибыли среди десятки лучших.

Уже второй год второе место в индексе занимает «Новая почта», принадлежащая группе NOVA. Ее доход вырос на 23% — до 44,78 миллиарда грн. Но прибыль, напротив, уменьшилась в 1,6 раза — до 2,5 миллиарда грн.

В этом году в индекс впервые попала еще одна компания из группы NOVA — ООО «Нео-Транс». Она показала самый быстрый рост дохода (+100%) среди десятки лучших, который составил 6,5 млрд грн. Ее прибыль тоже выросла вдвое — до 116,55 миллиона грн. Итого на обе компании NOVA приходится 21% совокупного дохода лидеров.

В индекс этого года вошла еще одна новая компания — ЧАО «Украинские вертолеты». Несмотря на увеличение дохода на 17% (до 872 млн грн), которое позволило ей попасть в топ-10, бизнес зафиксировал убытки на 52,5 млн грн.