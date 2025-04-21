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21 апреля 2025, 12:11 Читати українською

Биткоин вернулся к уровням выше $87 000

21 апреля котировки первой криптовалюты поднялись выше $87 000. Подобные уровни цифровое золото тестировало в начале месяца, пишет forklog

21 апреля котировки первой криптовалюты поднялись выше $87 000.
Фото: depositphotos

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За последние сутки биткоин вырос почти на 3% и торгуется на отметках вблизи $87 500. Альткоины из топ-10 по капитализации в целом поддержали ценовое движение цифрового золота. Исключениями стали Solana (+0,2%) и TRON (+0,6%).

При этом капитализация крипторынка увеличилась за период всего на 0,5% — до $2,85 трлн. Доминирование биткоина составило 61%.

Рост первой криптовалюты совпал с достижением золотом нового максимума в $3389 за тройскую унцию. Фьючерсы на основные фондовые индексы США продолжили падение.

Произошло это на фоне обострения торговой войны США и Китая, отметили в The Kobeissi Letter. Минторг КНР выступил с предостережением об ответных мерах против стран, сотрудничающих с Соединенными Штатами против интересов Пекина.

«Китай решительно выступает против любой стороны, которая достигнет соглашения за счет его интересов. Если это произойдет, Китай этого не примет и решительно ответит контрмерами», — заявили в ведомстве.

В издании полагают, что рост золота и биткоина сигнализирует об ослаблении доллара и усилении неопределенности.

«Прорыв биткоина выше $87 000 обусловлен ростом глобальной ликвидности, связанным с расширением денежной массы и возобновлением институционального интереса, подчеркнутого сигналами [Strategy] о дальнейшем наращивании своих активов и сокращении доступного предложения», — прокомментировал для The Block аналитик Kronos Research Доминик Джон.

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Источник: Минфин
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