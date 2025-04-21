Азиатские валюты растут на фоне падения доллара

Большинство азиатских валют укрепились в понедельник, 21 апреля 2025 года, во главе с японской иеной и австралийским долларом, поскольку доллар США упал до трехлетнего минимума после оглашения президентом Дональдом Трампом плана реформирования Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом пишет investing.com.

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Основное внимание рынков было сосредоточено на решении Народного банка Китая (НБК) сохранить основные кредитные ставки без изменений на фоне растущей торговой напряженности из США.

Падение доллара США

Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара по отношению к корзине шести основных валют, снизился на 1,2% во время азиатских торгов до 98,18 — самого низкого уровня с марта 2022 года.

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт в пятницу заявил, что президент Трамп и его команда рассматривают возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла. «Это вызвало опасения относительно независимости ФРС, повлекшие волну потрясений на финансовых рынках, особенно для американской валюты», — отмечает Investing.com.

Эти события произошли после того, как Пауэлл на прошлой неделе заявил, что центральный банк не планирует снижать процентные ставки в ближайшее время из-за инфляционного давления и экономической неопределенности, вызванной новыми тарифами.

Рост японской иены и австралийского доллара

Японская иена (USD/JPY): пара упала на 1,1% до примерно 150,5. Данные, опубликованные 18 апреля, показали ускорение базовой инфляции в Японии до 2,8% в марте, что усложняет Банку Японии (BOJ) повышение ставок на фоне торговой неопределенности. «Иена укрепляется как безопасный актив из-за потрясений с ФРС», — комментирует Nomura Securities.

Австралийский доллар (AUD/USD): пара выросла на 0,8% до 0,67. Несмотря на слабые данные по потребительским настроениям в Австралии (-2,4% в апреле), AUD выиграл от падения доллара и стабильных цен на сырье.

Другие региональные валюты

Сингапурский доллар (USD/SGD): -0,5%;

Южнокорейская она (USD/KRW): -0,4%, несмотря на политическую нестабильность из-за импичмента президента Юн Сук Йоля;

Тайский бат (USD/THB): -0,7%;

Малайзийский рингит (USD/MYR): -0,8%;

Индийская рупия (USD/INR): -0,5%.

Китайский юань после решения НБК

Пара USD/CNY снизилась на 0,2% до 7,33, а офшорная пара USD/CNH — на 0,3% до 7,34. НБК сохранил годовую ставку LPR на уровне 3,1% и пятилетнюю на уровне 3,6%, сигнализируя о преимуществе фискальных стимулов над монетарным смягчением. «Пекин избегает понижения ставок, чтобы поддержать юань на фоне торговой войны», — комментирует HSBC.

Юань находится под давлением через 145% пошлины США на китайские товары, в то время как Китай ответил 125% тарифами на американский импорт. «Юань на 19-месячном минимуме, но НБК демонстрирует воздержание», — отмечает Investing.com.