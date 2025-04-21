Азиатские валюты растут на фоне падения доллара

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 апреля 2025, 11:45 Читати українською

Азиатские валюты растут на фоне падения доллара

Большинство азиатских валют укрепились в понедельник, 21 апреля 2025 года, во главе с японской иеной и австралийским долларом, поскольку доллар США упал до трехлетнего минимума после оглашения президентом Дональдом Трампом плана реформирования Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом пишет investing.com.

Большинство азиатских валют укрепились в понедельник, 21 апреля 2025 года, во главе с японской иеной и австралийским долларом, поскольку доллар США упал до трехлетнего минимума после оглашения президентом Дональдом Трампом плана реформирования Федеральной резервной системы (ФРС).
Фото Pixabay

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основное внимание рынков было сосредоточено на решении Народного банка Китая (НБК) сохранить основные кредитные ставки без изменений на фоне растущей торговой напряженности из США.

Падение доллара США

Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара по отношению к корзине шести основных валют, снизился на 1,2% во время азиатских торгов до 98,18 — самого низкого уровня с марта 2022 года.

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт в пятницу заявил, что президент Трамп и его команда рассматривают возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла. «Это вызвало опасения относительно независимости ФРС, повлекшие волну потрясений на финансовых рынках, особенно для американской валюты», — отмечает Investing.com.

Эти события произошли после того, как Пауэлл на прошлой неделе заявил, что центральный банк не планирует снижать процентные ставки в ближайшее время из-за инфляционного давления и экономической неопределенности, вызванной новыми тарифами.

Рост японской иены и австралийского доллара

Японская иена (USD/JPY): пара упала на 1,1% до примерно 150,5. Данные, опубликованные 18 апреля, показали ускорение базовой инфляции в Японии до 2,8% в марте, что усложняет Банку Японии (BOJ) повышение ставок на фоне торговой неопределенности. «Иена укрепляется как безопасный актив из-за потрясений с ФРС», — комментирует Nomura Securities.

Австралийский доллар (AUD/USD): пара выросла на 0,8% до 0,67. Несмотря на слабые данные по потребительским настроениям в Австралии (-2,4% в апреле), AUD выиграл от падения доллара и стабильных цен на сырье.

Другие региональные валюты

  • Сингапурский доллар (USD/SGD): -0,5%;
  • Южнокорейская она (USD/KRW): -0,4%, несмотря на политическую нестабильность из-за импичмента президента Юн Сук Йоля;
  • Тайский бат (USD/THB): -0,7%;
  • Малайзийский рингит (USD/MYR): -0,8%;
  • Индийская рупия (USD/INR): -0,5%.

Китайский юань после решения НБК

Пара USD/CNY снизилась на 0,2% до 7,33, а офшорная пара USD/CNH — на 0,3% до 7,34. НБК сохранил годовую ставку LPR на уровне 3,1% и пятилетнюю на уровне 3,6%, сигнализируя о преимуществе фискальных стимулов над монетарным смягчением. «Пекин избегает понижения ставок, чтобы поддержать юань на фоне торговой войны», — комментирует HSBC.

Юань находится под давлением через 145% пошлины США на китайские товары, в то время как Китай ответил 125% тарифами на американский импорт. «Юань на 19-месячном минимуме, но НБК демонстрирует воздержание», — отмечает Investing.com.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами