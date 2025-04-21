Цены на нефть падают из-за прогресса в ядерных переговорах США и Ирана

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 апреля 2025, 11:14 Читати українською

Цены на нефть падают из-за прогресса в ядерных переговорах США и Ирана

Цены на нефть снижаются на фоне прогресса в ядерных переговорах между США и Ираном, что уменьшает опасения по поводу сокращения поставок, а также из-за торговой войны и роста добычи ОПЕК+. Об этом сообщает Trading Economics 21 апреля 2025 года.

Цены на нефть снижаются на фоне прогресса в ядерных переговорах между США и Ираном, что уменьшает опасения по поводу сокращения поставок, а также из-за торговой войны и роста добычи ОПЕК+.
Фото Pixabay

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Текущая ситуация

  • Цены: по состоянию на 9:10 по Киеву Brent упал на 1,26% до $67 за баррель, WTI — на 1,47% до $63,7 за баррель.
  • Прогноз: по данным EIA, Brent в 2025 году в среднем будет стоить $68/баррель, а в 2026 году — $61/баррель из-за роста мировых запасов.

Ядерные переговоры

«Министр иностранных дел Ирана заявил, что в субботу обе страны договорились начать разработку рамок для возможного ядерного соглашения», — пишет Trading Economics. Представитель США отметил, что переговоры демонстрируют «очень хороший прогресс». Третий раунд переговоров запланирован на 26 апреля в Омане. Успех может вернуть на рынок до 1 млн баррелей в день иранской нефти, что составляет около 1% мирового снабжения.

«Прогресс в переговорах снижает геополитическую премию в ценах на нефть», — отмечает аналитик UBS Джованни Стауново. Однако эксперты, например Гелима Крофт из RBC Capital Markets, предупреждают, что окончательное соглашение остается неопределенным из-за разногласий по ядерным ограничениям и санкциям.

Санкции и давление США

Администрация Трампа 16 апреля ужесточила санкции против китайских «теапот"-переработчиков, импортирующих иранскую нефть, что вызвало рост цен на 3% в тот день. По оценкам ANZ Bank, санкции могут сократить экспорт Ирана на 1 млн баррелей в день с нынешних 1,5−1,8 млн. «США стремятся свести экспорт Ирана к нулю», — заявил министр финансов Скотт Бессент, но переговоры могут ослабить это давление.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Kidav и 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами