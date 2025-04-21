Цены на нефть падают из-за прогресса в ядерных переговорах США и Ирана

Цены на нефть снижаются на фоне прогресса в ядерных переговорах между США и Ираном, что уменьшает опасения по поводу сокращения поставок, а также из-за торговой войны и роста добычи ОПЕК+. Об этом сообщает Trading Economics 21 апреля 2025 года.

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Текущая ситуация

Цены: по состоянию на 9:10 по Киеву Brent упал на 1,26% до $67 за баррель, WTI — на 1,47% до $63,7 за баррель.

Прогноз: по данным EIA, Brent в 2025 году в среднем будет стоить $68/баррель, а в 2026 году — $61/баррель из-за роста мировых запасов.

Ядерные переговоры

«Министр иностранных дел Ирана заявил, что в субботу обе страны договорились начать разработку рамок для возможного ядерного соглашения», — пишет Trading Economics. Представитель США отметил, что переговоры демонстрируют «очень хороший прогресс». Третий раунд переговоров запланирован на 26 апреля в Омане. Успех может вернуть на рынок до 1 млн баррелей в день иранской нефти, что составляет около 1% мирового снабжения.

«Прогресс в переговорах снижает геополитическую премию в ценах на нефть», — отмечает аналитик UBS Джованни Стауново. Однако эксперты, например Гелима Крофт из RBC Capital Markets, предупреждают, что окончательное соглашение остается неопределенным из-за разногласий по ядерным ограничениям и санкциям.

Санкции и давление США

Администрация Трампа 16 апреля ужесточила санкции против китайских «теапот"-переработчиков, импортирующих иранскую нефть, что вызвало рост цен на 3% в тот день. По оценкам ANZ Bank, санкции могут сократить экспорт Ирана на 1 млн баррелей в день с нынешних 1,5−1,8 млн. «США стремятся свести экспорт Ирана к нулю», — заявил министр финансов Скотт Бессент, но переговоры могут ослабить это давление.