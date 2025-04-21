Курс валют на 21 апреля: евро в обменниках подорожал на 45 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке прибавил 12 копеек, а в продаже 10 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 1 копейку в покупке и продаже. Евро прибавило 20 копеек в покупке и 45 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,60 грн. Евро покупают за 46,75 грн, а продают за 47,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,95−41,09, евро — 47,00−47,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,29−41,32 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,56−47,58 грн/евро.

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