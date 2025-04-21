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21 апреля 2025, 10:45 Читати українською

Китай предостерег страны от торговых соглашений с США, вредящих его интересам

Китай резко отреагировал на попытки США перестроить глобальные торговые отношения, предупредив страны о «жестких ответных мерах» в случае заключения соглашений с Вашингтоном, затрагивающих интересы Пекина. Об этом сообщает Bloomberg.

Китай резко отреагировал на попытки США перестроить глобальные торговые отношения, предупредив страны о «жестких ответных мерах» в случае заключения соглашений с Вашингтоном, затрагивающих интересы Пекина.
Фото Pixabay

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Позиция Китая

«Китай уважает право стран разрешать свои торговые споры с США, но решительно выступает против того, чтобы кто-либо заключал соглашения за счет интересов Китая», — говорится в заявлении. Пекин подчеркнул, что «никогда не примет» таких соглашений и «примет жесткие ответные меры». Министерство призвало к «солидарности и координации» для противостояния «одностороннему давлению» США, обвинив Вашингтон в «гегемонической политике и одностороннем буллинге».

Китай предостерег, что уступки США в обмен на временные выгоды — это «соглашение с тигром за его шкуру», которое «нанесет ущерб всем сторонам». Пекин также предупредил о риске возвращения международной торговли в «закон джунглей», где «сильные пожирают слабых».

Контекст и действия США

Предупреждение Китая прозвучало на фоне торговой войны с США, которая обострилась после того, как президент Дональд Трамп 2 апреля 2025 г. ввел 10% пошлины на импорт из 60 стран, а на китайские товары — до 145%. Позже Трамп приостановил повышение пошлин на 90 дней для стран, которые не ответили контрмерами, но оставил высокие тарифы для Китая из-за его 125% пошлин на американские товары.

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Источник: Минфин
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