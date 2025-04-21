За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 670 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 941770 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 апреля: 670 российских оккупантов, 2 танка и 30 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 941 770 (+670) человек,
- танков — 10679 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 22273 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 26659 (+10) ед,
- РСЗО — 1368 (+0) ед,
- средства ПВО — 1139 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 33270 (+30),
- крылатые ракеты — 3148 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 45324 (+50) ед,
- специальная техника — 3859 (+0)
Источник: Минфин
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