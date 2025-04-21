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21 апреля 2025, 9:10 Читати українською

Moody’s повысило прогноз по дефолтам до 3,1% на фоне торговых войн

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по уровню дефолтов для компаний спекулятивного уровня по всему миру до 3,1% к концу 2025 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные исследования.

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по уровню дефолтов для компаний спекулятивного уровня по всему миру до 3,1% к концу 2025 года.
Фото: depositphotos

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Предыдущая оценка предполагала показатель на уровне 2,5%, отмечают его авторы.

Пересмотр прогнозов связан с эскалацией глобальных торговых конфликтов, которые с высокой вероятностью окажут негативное влияние на экономический рост и усложнят доступ к финансированию для компаний, указывает Moody’s.

Несмотря на повышение прогноза, этот показатель все равно будет ниже уровня 2024 года, однако аналитики агентства подчеркивают, что даже незначительный негативный шок может привести к росту уровня дефолтов до 6%.

Кредитные стратеги по всему миру уже пересмотрели свои первоначальные экономические прогнозы на 2025 год и теперь ожидают расширения премий за риск и замедления экономического роста, сообщает агентство.

Новые оценки Moody’s основаны на предположении, что введение тарифов снизит темпы роста экономики США как минимум на один процентный пункт и также ослабит другие экономики, поясняют авторы отчета.

По данным рейтингового агентства, эти факторы приведут к ухудшению условий финансирования для заемщиков и повысят уровень неприятия риска среди инвесторов. В первом квартале текущего года было зафиксировано 27 дефолтов, что меньше по сравнению с 38 случаями за аналогичный период прошлого года, отмечается в материале агентства.

При этом около половины дефолтов, которые произошли в первом квартале 2025 года пришлись на компании из секторов: здравоохранения, деловых услуг, розничной торговли, гостиничного бизнеса и телекоммуникаций.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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