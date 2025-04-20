Совместный инвестиционный фонд США и Украины сможет вкладывать средства в инфраструктуру

Будущий совместный инвестиционный фонд Украины и США сможет вкладывать средства в разработку месторождений полезных ископаемых, а также в дорожную, портовую и энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, сообщает Укринформ.

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Детали сделки

«Этот фонд как финансовый инструмент будет обладать привилегированным правом инвестировать в широкий круг объектов в Украине, как только для этого будут возможности», — отметил Качка. Фонд создается для привлечения американских инвестиций в ключевые сектора экономики Украины, в частности:

«В первую очередь речь идет о полезных ископаемых, но мы заинтересованы и в американских инвестициях в инфраструктуру», — подчеркнул Качка. Он уточнил, что соглашение не обязывает Украину передавать активы в фонд, сохраняя контроль над государственными ресурсами.

Переговоры и следующие шаги

Министерство экономики Украины обнародовало меморандум об экономическом партнерстве с США, подписанный 17 апреля 2025 года, открывающий путь к созданию фонда. Следующий этап переговоров начнется 24 апреля в США, где стороны согласуют технические детали и структуру фонда. «Сейчас прорабатываются технические вопросы и формулировки по работе будущего инвестиционного фонда», — добавил Качка.

Рамочное соглашение, согласованное 24 февраля, предусматривает, что Украина будет вносить 50% доходов от монетизации государственных природных ресурсов (нефть, газ, минералы) в общий фонд, управляемый обеими сторонами. Фонд не будет затрагивать текущие доходы от «Нафтогаза» или «Укрнафты», а сосредоточится на новых проектах. Окончательное соглашение потребует ратификации Верховной Радой и, возможно, Конгрессом США.