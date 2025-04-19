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19 апреля 2025, 15:05 Читати українською

Тайвань продолжает запрет на шорты на бирже из-за пошлин Трампа

Финансовый регулятор Тайваня, Комиссия по финансовому надзору (FSC), продлил временные ограничения на шорты акций для стабилизации фондового рынка на фоне тарифной политики США. Об этом сообщает Reuters.

Финансовый регулятор Тайваня, Комиссия по финансовому надзору (FSC), продлил временные ограничения на шорты акций для стабилизации фондового рынка на фоне тарифной политики США.

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Детали ограничений

Ограничения, введенные 6 апреля 2025 после объявления президентом США Дональдом Трампом пошлин, в том числе 32% на тайваньский импорт, сначала действовали неделю. 12 апреля FSC продлила их еще на неделю, повысив минимальную маржу для шорт с 90% до 130% и ограничив объем ссуд акций. «Ограничения будут продолжаться и дальше», — заявили в FSC, не указав конечной даты, из-за «неопределенности таможенной политики США и реакции других стран».

Контекст и причины

Тайваньская биржа (.TWII) испытала резкие колебания: 7 апреля индекс упал на 9,7% — рекордное дневное падение, но после 90-дневной паузы на пошлины, объявленной Трампом 9 апреля, рынок частично восстановился, вырос на 9,25%. «Ограничения на короткие продажи эффективно сдерживают спекулятивные распродажи», — отметила FSC, добавив, что глобальные рыночные колебания продолжат влияние на Тайвань.

Тайвань, ключевой производитель полупроводников, столкнулся с давлением из-за пошлин, хотя чипы временно освобождены от новых сборов. «В FSC заявили, что при значительных изменениях на рынке регулятор скорректирует меры по защите инвесторов», — пишет Reuters, но деталей не предоставлено.

Источник: Минфин
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