Тайвань продолжает запрет на шорты на бирже из-за пошлин Трампа

Финансовый регулятор Тайваня, Комиссия по финансовому надзору (FSC), продлил временные ограничения на шорты акций для стабилизации фондового рынка на фоне тарифной политики США. Об этом сообщает Reuters.

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Детали ограничений

Ограничения, введенные 6 апреля 2025 после объявления президентом США Дональдом Трампом пошлин, в том числе 32% на тайваньский импорт, сначала действовали неделю. 12 апреля FSC продлила их еще на неделю, повысив минимальную маржу для шорт с 90% до 130% и ограничив объем ссуд акций. «Ограничения будут продолжаться и дальше», — заявили в FSC, не указав конечной даты, из-за «неопределенности таможенной политики США и реакции других стран».

Контекст и причины

Тайваньская биржа (.TWII) испытала резкие колебания: 7 апреля индекс упал на 9,7% — рекордное дневное падение, но после 90-дневной паузы на пошлины, объявленной Трампом 9 апреля, рынок частично восстановился, вырос на 9,25%. «Ограничения на короткие продажи эффективно сдерживают спекулятивные распродажи», — отметила FSC, добавив, что глобальные рыночные колебания продолжат влияние на Тайвань.

Тайвань, ключевой производитель полупроводников, столкнулся с давлением из-за пошлин, хотя чипы временно освобождены от новых сборов. «В FSC заявили, что при значительных изменениях на рынке регулятор скорректирует меры по защите инвесторов», — пишет Reuters, но деталей не предоставлено.