Популярность дубайского шоколада повлекла за собой дефицит фисташек

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Что произошло

«Цены на ядра фисташек подскочили с $7,65 за фунт год назад до примерно $10,30 за фунт сейчас», — рассказал Джайлс Хакинг из CG Hacking. «Фисташковый мир в настоящее время фактически истощен». Спрос на фисташки вырос из-за безумной популярности шоколада «Can't Get Knafeh of It» от Fix Dessert Chocolatier, который содержит фисташковую пасту и хрустящее тесто катаифи. Вирусное видео TikTok от Марии Вегеры 2023 года, собравшее 120 млн просмотров, подняло спрос на небеса.

Причины дефицита

Сокращение урожая: «Запасы фисташек уже сокращались после неудачного урожая в прошлом году в США, ведущем экспортере орехов», — пишет FT. Урожай 2024 года был более качественным, но с меньшим количеством дешевых ядер без скорлупы, необходимых для кондитерки.

«Когда появился дубайский шоколад, шоколатье скупили все попавшиеся им ядра… это оставило остальной мир в дефиците», — объясняет Хакинг.