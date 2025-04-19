Резиденты «Дія.City» пополнили бюджет на 8 млрд грн за первый квартал 2025 года

Компании-резиденты «Дія.City» уплатили более 8 млрд грн налогов в январе-марте 2025 года, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

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Ключевые цифры

«В настоящее время резидентами 'Дія.Сity' является уже почти 1 750 компаний», — отметил Федоров. В 2024 году их количество выросло в 2,4 раза — к спецрежиму присоединились 880 новых участников. В этих компаниях работает более 105 тысяч. специалистов, что составляет треть всех ИТ-специалистов Украины. Структура занятости: 62% — трудовые договоры, 33% — GIG-контракты, 5% — ФЛП.

Кто в «Действие.City»

«Это слоны мирового сервисного ИТ — Globallogic, SoftServe, Epam Systems; единороги Grammarly, DataRobot, Lyft и т. д. ; всемирно известные бренды Samsung, Nokia,Visa, Rakuten Viber, Stellantis и другие», — уточнил министр. Недавно в режим присоединились более 10 R&D-центров в сферах обороны, микрочипов, агро, фармацевтики и медицины после расширения перечня видов деятельности.

Значение для экономики

«Налоги от 'Дія.City' за первый квартал 2025 года на 30% превышают показатель за аналогичный период 2024 года», — прокомментировал эксперт ИТ-рынка Алексей Кравец для Экономической правды. Рост резидентов и налогов свидетельствует о привлекательности спецрежима, который предлагает пониженные ставки (9% НДФЛ, 5% налога на выведенный капитал, 1,5% военного сбора) и упрощенное взаимодействие с государством.

Перспективы

«Дія.City» остается драйвером ИТ-отрасли, которая генерирует 8% ВВП Украины", — добавил Федоров. По прогнозам Минцифры, к концу 2025 года количество резидентов может превысить 2 000, а налоги достичь 30 млрд грн в год, если война не внесет коррективы-аналитики. более популярными, что может привлечь больше фрилансеров в режим.