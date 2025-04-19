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19 апреля 2025, 9:00 Читати українською

Жалеете, что упустили DOGE, PEPE и SHIB? Эта монета-мем — следующая большая шишка

Пропустив взрывной рост таких монет-мемов, как Dogecoin, Pepe и Shiba Inu, многие инвесторы пожалели, что не сделали этого раньше. Теперь внимание привлекает новая монета-мем, которая, возможно, готовится к такому же взлету. Может быть, это шанс поймать следующий большой прорыв? Читайте далее, чтобы узнать, почему этот токен не стоит упускать из виду.

Пропустив взрывной рост таких монет-мемов, как Dogecoin, Pepe и Shiba Inu, многие инвесторы пожалели, что не сделали этого раньше.

$XYZ разблокирует статус G.O.A.T., ранние инвесторы могут получить значительный доход от инвестиций

XYZVerse ($XYZ) привнесла совершенно новую концепцию в нишу мемкоинов, объединив спортивный азарт с быстро меняющейся энергией криптовалют. Этот проект, предназначенный для ярых поклонников футбола, баскетбола, MMA и эспорта, выходит за рамки простого токена — это растущее сообщество, построенное вокруг страсти к игре.

Благодаря смелой концепции Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse стремится к большему, чем обычная монета-мем. И люди обратили на нее внимание — недавно она получила звание лучшего нового мем-проекта.

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Что отличает $XYZ? Это не кратковременный тренд. У этого проекта есть четкая дорожная карта и преданное сообщество, нацеленное на долгосрочный рост.

Благодаря спортивному менталитету, токен $XYZ стал главным претендентом, готовым сокрушить конкурентов. $XYZ уже на пути к пьедесталу победителей, чтобы стать почетным знаком для тех, кто живет и дышит спортом и криптовалютами.

$XYZ уже приносит прибыль еще до выхода на рынок

В настоящее время проводится предпродажа $XYZ, предоставляющая доступ к токену по специальной предлистинговой цене.

Стартовая цена: $0,0001

Цена сейчас: $0,003333

Следующий этап: $0,005

Окончательная цена предпродажи: $0,02

После предпродажи токен $XYZ будет размещен на основных централизованных и децентрализованных биржах с целевой ценой листинга $0,10. Если проект соберет достаточно капитала, чтобы поддержать эту оценку, ранние инвесторы могут получить прибыль до 1 000 раз от своих предпродажных заявок.

На данный момент в проект инвестировано более 10 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком интересе рынка. Примечательно, что приобретение токенов по более низкой предпродажной цене дает возможность получить более высокую рентабельность инвестиций после запуска.

Спрос на $XYZ растет, что способствует быстрому прогрессу в предпродаже. Ранние покупатели получают самые низкие цены, максимизируя свою потенциальную прибыль.

Присоединяйтесь к предпродаже $XYZ прямо сейчас и увидите, как ваши копейки превратятся в миллионы!

От мема к мейнстриму: Революция Dogecoin

Dogecoin появился в 2013 году как легкомысленная шутка на тему бурно развивающейся криптовалютной сцены. Талисманом стал мем про сиба-ину. Его создали Билли Маркус и Джексон Палмер, чтобы привнести веселье в цифровые деньги. В отличие от ограниченного предложения Биткойна, Dogecoin — это изобилие: каждую минуту добывается 10 000 новых монет. Такое изобилие способствовало формированию дружелюбного и гостеприимного сообщества, которое приняло игривый дух монеты.

В 2021 году Dogecoin захватил мир. Его стоимость резко возросла, и он вошел в число ведущих криптовалют с рыночной стоимостью более 50 миллиардов долларов. Его росту способствовали шумиха в социальных сетях и поддержка со стороны таких личностей, как Элон Маск. Потенциал Dogecoin заключается в его сильном сообществе и внимании, которое он привлекает. Хотя некоторые сомневаются в безграничности его предложения, другие считают его доступность сильной стороной. По сравнению с более сложными монетами, Dogecoin предлагает простой вход в криптовалюту. На сегодняшнем рынке сочетание поддержки сообщества и осведомленности мейнстрима делает его уникальным игроком, за которым стоит наблюдать.

От мема до миллионов: Как PEPE Coin встряхивает криптовалюту

PEPE — новый игрок в криптовалютном мире, родившийся из популярного интернет-мема «Лягушонок Пепе», созданного Мэттом Фьюри. Запущенный на Ethereum, этот дефляционный мемкоин стремится подхватить волну успеха других монет на основе мемов, таких как Shiba Inu и Dogecoin. Благодаря отсутствию налогов и простому подходу PEPE понравится тем, кто ценит простоту и юмор в криптовалютном пространстве. В конце апреля — мае 2023 года стоимость PEPE резко возросла, достигнув отметки в 1,6 миллиарда долларов. Ранние инвесторы получили огромные доходы, а монета привлекла сильное сообщество энтузиастов.

Рост PEPE вызвал то, что некоторые называют «сезоном мемекоинов»: другие монеты, вдохновленные мемами, переживают быстрый рост, а иногда и стремительное падение. Дорожная карта PEPE амбициозна: в планах — выход на крупные биржи и «поглощение мемов». Продолжит ли PEPE свое восхождение, пока неясно, но многие верующие надеются, особенно с учетом предстоящего цикла снижения курса биткоина вдвое, который может спровоцировать общерыночный «бычий» рост. По сравнению с другими монетами-мемами, прямолинейность PEPE и поддержка сообщества делают ее интересным вариантом на текущем рынке. По мере развития криптовалютного ландшафта PEPE может стать следующей большой вещью, выходящей на сцену.

Shiba Inu (SHIB): Монета-мем, которая крутит головы в криптовалютном мире

Сиба Ину, или SHIB, начиналась как монета-мем, вдохновленная Dogecoin, но сейчас прокладывает свой собственный путь. Запущенная в августе 2020 года таинственным Рёси, SHIB работает на блокчейне Ethereum, что делает ее совместимой со многими децентрализованными приложениями. Начав с одного квадриллиона токенов, SHIB попал в заголовки газет, когда половина запасов была отправлена соучредителю Ethereum Виталику Бутерину. Бутерин пожертвовал значительную часть в криптовалютный фонд India Covid Crypto Relief Fund и сжег 40 % всего запаса, что повысило доверие к SHIB и пробудило интерес к его потенциалу.

В отличие от Dogecoin, основа SHIB — Ethereum — позволяет ему поддерживать такие функции, как смарт-контракты. Это привело к созданию ShibaSwap, децентрализованной биржи, предлагающей больше полезностей, чем просто хранение токена. Планы по созданию платформы NFT и системы управления на основе DAO свидетельствуют о стремлении SHIB стать чем-то большим, чем просто мемом. На рынке, который ценит полезность и технологии, связь SHIB с Ethereum добавляет ему привлекательности. По мере развития криптовалют SHIB может стать интересным проектом, за которым стоит следить в рамках текущих тенденций.

Вывод

Хотя DOGE, PEPE и SHIB уже завоевали известность, XYZVerse ($XYZ) предлагает уникальную смесь мемов и спорта, нацеливаясь на значительный рост в 2025 году.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь:

https://xyzverse.io

Источник: Минфин
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