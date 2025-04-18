Аналитики Уолл-стрит снижают прогнозы по S&P 500 из-за тарифных опасений

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Изменение прогнозов

«Средний прогноз для базового индекса снизился на 8% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем», — сообщает Bloomberg. Консенсус-прогноз составляет 6 047 пунктов, что ниже мартовского показателя 6 539. Это предполагает рост на 15% от закрытия торгов 16 апреля (5 268,05 пунктов), но лишь 2,8% прироста за год — худший результат с 2022 года, когда S&P 500 потерял.

Тарифное давление

Тарифы Трампа, объявленные 2 апреля, включают базовую ставку 10% на весь импорт и до 145% на китайские товары, что повлекло за собой панику на рынках. «S&P 500 потерял $5,83 трлн рыночной стоимости за четыре дня после объявления, ставшего самым большим четырехдневным падением с 1950-х годов», — отмечает Reuters. Индекс упал на 12,2% от пика 19 февраля (6 005,27 пункта) и на 8,8% с начала года.