К закрытию межбанка курс доллара упал на 13 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 15 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 18 апреля: гривна выросла на межбанке
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Открытие 18 апреля
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Закрытие 18 апреля
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Изменения
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41,42/41,45
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41,29/41,32
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13 /13
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47,12/47,13
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46,97/46,99
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15/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,60 грн. Евро покупают за 46,63 грн., а продают за 47,40 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,96−41,10, евро — 46,80−47,00 грн.
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Источник: Минфин
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