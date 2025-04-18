Бюджетные поступления от военного сбора в первом квартале выросли в 3,7 раза

За первый квартал 2025 года в бюджет поступило 34,1 млрд. грн. военного сбора. Это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Руслан Кравченко.

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По его словам, в январе-марте прошлого года налогоплательщики уплатили в бюджет почти 9,3 млрд гривен.

В этом году больше всего оплачено:

г. Киев — 11,3 млрд грн,

Днепропетровская область — 3,9 млрд грн,

Львовская область — 2,5 млрд грн,

Харьковская область — 2,2 млрд. грн.

Напомним

Военный сбор увеличился с 1,5 до 5%. Исключение — военные, для которых налог остался без изменений.