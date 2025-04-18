За первый квартал 2025 года в бюджет поступило 34,1 млрд. грн. военного сбора. Это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Руслан Кравченко.
Бюджетные поступления от военного сбора в первом квартале выросли в 3,7 раза
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По его словам, в январе-марте прошлого года налогоплательщики уплатили в бюджет почти 9,3 млрд гривен.
В этом году больше всего оплачено:
- г. Киев — 11,3 млрд грн,
- Днепропетровская область — 3,9 млрд грн,
- Львовская область — 2,5 млрд грн,
- Харьковская область — 2,2 млрд. грн.
Напомним
Военный сбор увеличился с 1,5 до 5%. Исключение — военные, для которых налог остался без изменений.
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Источник: Минфин
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