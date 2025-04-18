Япония предоставит Украине $3 миллиарда кредита за счет замороженных активов рф

Япония выделит Украине кредит объемом до 471,9 млрд японских иен (около $3 млрд) в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом около $50 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Министр финансов Украины Сергей Марченко и Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Масаши Накагоме подписали соглашение в форме обмена нотами.

Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

Финансирование предоставляется на 30 лет. Привлеченные средства будут направлены для поддержания приоритетных бюджетных потребностей и содействия восстановлению и развитию Украины.

В Минфине отметили, что за последние три года Япония уже предоставила бюджетную поддержку Украине на сумму свыше $8,5 млрд.