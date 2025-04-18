В Украине обновили список порядочных налогоплательщиков, входящих в «Территорию высокого уровня налогового доверия». Об этом пишет председатель налогового комитета Совета Даниил Гетманцев .

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Всего в перечень включено 8 199 тыс. налогоплательщиков, что меньше на 55 налогоплательщиков, чем в предыдущем перечне, из которых:

4123 — юридические лица в общей системе налогообложения;

2149 — юридические лица-плательщики единого налога ІІІ группы;

984 — юридические лица-плательщики единого налога IV группы;

211 — резиденты «Дия Сити»;

732 — физические лица-предприниматели.

«Это представители крупного, среднего и малого бизнеса, имеющие лучшие показатели уровня уплаты и налоговой дисциплины. Интересен факт, что наибольшее количество в обновленном Перечне добавили плательщики физические лица-предприниматели: 581 ФЛП», — пишет Гетманцев.

Подробности

Он также подчеркнул, что большинство плательщиков, включенных в первый Перечень, продолжают пользоваться предложенным механизмом, соблюдая установленные уровни уплаты налогов, что позволяет им сохранять привилегии «Территории высокого уровня налогового доверия». Однако не все смогли удержать необходимые показатели, поэтому не попали в обновленный Перечень.