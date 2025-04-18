Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Они будут действовать, по меньшей мере, до 6 августа 2025 года. Об этом свидетельствуют данные соответствующих законопроектов № 13172 и № 13173.
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
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Подробности
Военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили с 9 мая 2025 года на 90 дней — до 6 августа.
Отметим, что это уже 15 продолжение военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Что такое военное положение
Военное положение — это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
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