Гонконг блокирует почтовые отправления в США через пошлины Трампа

Почта Гонконга прекращает обработку посылок из США в ответ на отмену президентом Дональдом Трампом исключения «de minimis», что позволяло ввозить товары стоимостью до $800 без пошлин. Об этом сообщает CNN.

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Причина остановки

«В заявлении правительства Гонконга говорится, что США действуют необоснованно, запугивая и злоупотребляя тарифами», — пишет CNN. Решение Трампа от 2 мая 2025 года отменить «de minimis» для отправлений из Китая, включая Гонконг, сделало невозможным дешевый импорт мелких товаров, таких как одежда или электроника, активно использовавшие платформы Temu и Shein. «США ведут себя глупо, занимаются запугиванием и злоупотребляют введением тарифов. Почта Гонконга ни при каких обстоятельствах не будет взимать так называемые тарифы от имени США», — подчеркнула почтовая служба.

График ограничений

Hongkong Post уже остановила морские перевозки товаров в США, а с 27 апреля 2025 года прекратит авиапочту для отправок с товарами. «Документальные отправления, не содержащие товаров, ограничениям не подлежат», — уточнили в заявлении.

Последствия для жителей

«Из-за этих изменений жители Гонконга теперь вынуждены пользоваться услугами частных перевозчиков, таких как DHL, FedEx и UPS, что дополнительно повысит стоимость доставки», — отмечает CNN. DHL подтвердила, что продолжит обработку отправлений, отслеживая ситуацию, тогда как FedEx назвала это «обычным бизнесом». Однако тарифы частных служб в сочетании с новыми пошлинами США (10% базового плюс до 125% для китайских товаров) значительно увеличат издержки.