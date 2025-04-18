Прибыль Netflix в первом квартале взлетела на 24%, акции подскочили

Netflix Inc., лидер стримингового рынка, в первом квартале 2025 года поразил инвесторов ростом прибыли, что превысило ожидания, хотя выручка осталась в пределах прогнозов. Об этом говорится в отчете компании от 17 апреля, передает Forbes.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые достижения

«Чистая прибыль компании за январь-март составила $2,89 млрд, или $6,61 на акцию, что значительно выше по сравнению с $2,33 млрд, или $5,28 на акцию, годом ранее», — отмечает Netflix. Это на 24% больше, чем в 2024-м, и лучше прогнозов FactSet ($2,48 млрд, или $5,67 на акцию). Выручка выросла на 12,5% до $10,54 млрд, соответствуя консенсусу.

Операционная прибыль подскочила на 27% до $3,35 млрд, а операционная маржа достигла 31,7% (против 28,1% в прошлом году и прогноза 28,2%). Свободный денежный поток вырос на 25% до $2,7 млрд.

Изменения в отчетности

«Netflix также сообщила об изменении подхода к отчетности — компания больше не публикует данные о количестве подписчиков», — говорится в отчете. Этот квартал стал первым без таких данных, что вызвало смешанные реакции аналитиков, ведь рост аудитории являлся ключевым индикатором успеха.

Прогнозы и рынок

Компания сохранила прогноз выручки на 2025 год на уровне $43,5−44,5 млрд. На второй квартал Netflix ожидает 15%-ный рост выручки и операционной прибыли в $3,675 млрд. Акции Netflix (NASDAQ:NFLX) выросли на 7,2% до $675,40 на внебиржевой сессии 17 апреля, по данным Yahoo Finance, прибавив к 22%-му росту с начала года.