Оптимизм бизнеса растет, но инфляционные риски остаются

В первом квартале 2025 года продолжалось улучшение оценок деловой активности бизнесом в последующие 12 месяцев, а также прогнозы привлечения инвестиций на фоне усиления инфляционных и стабилизации курсовых ожиданий. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний НБУ в I квартале года.

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Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 108,2% по сравнению со 101,8% в IV квартале 2024 года.

Участники опроса улучшили оценки всех составляющих индекса, больше всего — относительно общих объемов реализации продукции и количества работников. Оживление деловой активности ожидали предприятия 14 областей, всех размеров, видов и направлений деятельности.

Военные действия и их последствия остаются наиболее существенным фактором, влияющим на способность предприятий наращивать объемы производства. В то же время влияние нехватки квалифицированных работников усилилось за два года в 2,5 раза.

Ожидание бизнеса по макроэкономической ситуации в Украине

Бизнес существенно улучшил оценки объема производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 15,6% (в IV квартале 2024 года — «минус» 1,4%).

Активизации производства ожидали респонденты из 13 областей, представители всех видов и направлений экономической деятельности, а также размера по количеству работников. Высокие ожидания продемонстрировали крупные предприятия; респонденты перерабатывающей деятельности, а также осуществляющие только экспортные операции.

Инфляционные ожидания несколько выросли: в I квартале ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11,5% по сравнению с 10,3% в предыдущем квартале. Доля респондентов, ожидавших инфляцию выше 10%, составила 60,3%.

Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 81,6% респондентов. Также респонденты ожидали усиления влияния таких факторов как «динамика предложения денег в экономике», «цены на мировых рынках», «социальные расходы бюджета», «расходы на производство», «налоговые изменения».

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В свою очередь второй квартал подряд ослабило влияние курсового фактора — в среднем на 5.4 п. п. до 70%.

Курсовые ожидания

Продолжилось ослабление курсовых ожиданий: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидали через 12 месяцев, составило 44,23 грн/$ (в предыдущем квартале — 44,42 грн/$).

61,6% респондентов ожидали, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев будет колебаться в диапазоне 42,01 — 45,00 грн/$.

Текущее состояние и ожидания предприятий по собственному развитию

Смягчились негативные оценки по текущему финансово-экономическому состоянию предприятий: баланс ответов составил «минус» 3,4% по сравнению с «минус» 6,1% в IV квартале 2024 года.

Респонденты впервые за год положительно оценили изменения финансово-экономического развития собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 4,7% (в IV квартале — «минус» 1,2%).

Улучшение оценок продемонстрировали респонденты подавляющего большинства представленных видов деятельности, наибольшее строительство и перерабатывающей промышленности. В то же время у респондентов торговли, транспорта и связи все еще были пессимистические ожидания.

Участники опроса существенно улучшили ожидания изменения объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке: балансы ответов — 20,7% и 19,5% соответственно (в IV квартале — 9.0% и 7.7% соответственно).

Рост общих объемов реализации продукции ожидали респонденты всех видов экономической деятельности, больше всего — перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и других видов деятельности.

Рост объемов реализации продукции на внешнем рынке ожидали респонденты предприятий сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, других видов деятельности, торговли, транспорта и связи.

Респонденты улучшили положительные оценки изменения уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов 13,4% (в IV квартале — 9,3%).

Впервые за три года участники опроса положительно оценили инвестиционные расходы на строительные работы: баланс ответов 2,7% (в IV квартале — минус 1,6%).

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, усилили ожидания увеличения их объемов в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 17,2% (в IV квартале — 10,6%). Самые высокие ожидания были у предприятий энерго- и водоснабжения, а также добывающей промышленности.

Доля респондентов, которые в последующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, составила 19,2% по сравнению с 21,6% в предварительном опросе.

Респонденты заметно смягчили негативные оценки количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 0,6% (в IV квартале — «минус» 6,6%).

Предприятия добывающей промышленности, строительства, других видов деятельности, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ожидали увеличения численности работников. А негативные ожидания остались у респондентов торговли, энерго- и водоснабжения, транспорта и связи.

Участники опроса ожидали более высокие темпы роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника: баланс ответов — 60,1% по сравнению с 56,5% в предыдущем квартале.

На фоне увеличения потребности в заемных средствах в ближайшее время (до 38,1% опрошенных в I квартале по сравнению с 33,5% в IV квартале) доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты, почти не изменилась — 35,2% (в IV квартале — 35%).

Предприятия, планирующие привлекать кредиты, традиционно предпочитают кредиты в национальной валюте — 80,9% (в IV квартале — 84,8%). Высокие ставки остаются самым существенным препятствием для привлечения новых кредитов — 49,4% ответов.

В то же время доля респондентов, отметивших наличие других источников финансирования, возросла до самого высокого уровня с момента начала опросов — 44,2% (в предыдущем опросе — 42,1%).

Третий квартал подряд респонденты отметили ужесточение условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов — 17,3% (в IV квартале — 16,3%).

Доля компаний, планирующих привлекать средства за рубежом, уменьшилась до 7,1% с 8,5% в IV квартале.

Опрос

Квартальный опрос проводился с 3 февраля по 3 марта 2025 года. В опросе приняло участие 670 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Среди опрошенных предприятий 20,9% — торговые компании, 20% — перерабатывающей промышленности, 14,2% — сельского хозяйства, 13,7% — транспорта и связи, 5,8% — добывающей промышленности, 4,8% — энерго- и водоснабжения, 3,1% — строительства, 17,5% — другие; 31,6% респондентов — крупные предприятия, 35,7% — средние, 32,7% — малы.

«Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины», — подчеркнул регулятор.