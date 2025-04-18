За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 530 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 938 970 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 апреля: 1 530 российских оккупантов, 8 танков и 140 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 938970 (+1530) человек,
- танков — 10662 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 22257 (+40) ед,
- артиллерийских систем — 26530 (+88) ед,
- РСЗО — 1367 (+1) ед,
- средства ПВО — 1136 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 33065 (+140),
- крылатые ракеты — 3145 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 44954 (+312) ед,
- специальная техника — 3858 (+51).
Источник: Минфин
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