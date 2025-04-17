НБУ впервые выпустил памятную монету в форме писанки (фото)

Национальный банк впервые за время существования своей нумизматической программы выпустил памятную монету в форме, напоминающей пасхальную писанку. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что известно о монете

С сегодняшнего дня памятная монета «Пасха радость. Писанка» — в обращении.

Монета изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г. Украшена эмалью и локальной позолотой. Ее номинал 10 гривен.

На реверсе монеты изображена традиционная писанка Одесской области, известная как «Сорокопуть» или «Казачьи левады». Писанка украшена сложными орнаментами, каждый из которых имеет глубокий смысл.

На аверсе монеты в центре композиции размещено стилизованное дерево жизни в форме дуба. Оно усеяно 12 писанками, на которых изображены древние знаки наших предков.

Тираж — до 15 000 штук.

Приобрести ее можно будет впоследствии в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (их перечень есть на сайте НБУ).