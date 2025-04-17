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17 апреля 2025, 14:00 Читати українською

У Трампа готовят ограничительные меры против китайского чата DeepSeek

Администрация президента США готовит ограничительные меры против китайского стартапа DeepSeek и американской компании Nvidia, чипы которой использовал ИИ-стартап. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на The New York Times.

Администрация президента США готовит ограничительные меры против китайского стартапа DeepSeek и американской компании Nvidia, чипы которой использовал ИИ-стартап.

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Что известно

Администрация Трампа на этой неделе ввела новые ограничения на продажу ИИ-чипов Nvidia в Китай. Также рассматривается возможность введения санкций против DeepSeek, включая блокировку доступа к американским технологиям и запрет американцам пользоваться чатом, отметило издание.

Комитет Палаты представителей США по компартии Китая начал первое в истории Конгресса расследование деятельности Nvidia. Его цель — выяснить, предоставляла ли компания критически важные чипы для разработки ИИ китайскому стартапу, нарушая американские правила.

Nvidia заявила, что строго следует американскому экспортному контролю. По словам представителя Nvidia Джона Риццо, компания следовала указаниям правительства США о том, какие продукты и где она может продавать, «с точностью до буквы».

DeepSeek позиционирует себя как частную компанию, не связанную с государством. Однако, по данным аналитической компании Exiger, десятки ее исследователей имеют или имели связи с армией КНР, в том числе с институтами, разрабатывающими ядерное оружие.

Расследование также указывает на то, что DeepSeek могла получить 60 000 чипов Nvidia — в том числе 20 000, экспорт которых в Китай запрещен. Часть из них могли быть ввезены через посредников в Сингапуре, где уже произошли аресты за незаконный экспорт.

Комитет Конгресса требует от Nvidia предоставить подробную информацию обо всех клиентах из 11 стран Азии, покупавших более 500 чипов с 2020 года. Компания должна ответить в течение двух недель.

Напомним

DeepSeek, основанный миллиардером Лянем Вэньфеном, оказался в центре внимания после того, как в январе презентовал собственную ШИ-модель DeepSeek-V3, потратив на ее обучение $6 млн — в десять раз меньше, чем крупные американские игроки.

Это пошатнуло позиции Nvidia, чьи акции потеряли в цене 17% за один день, а рыночная капитализация компании снизилась на $600 млрд.

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Источник: Минфин
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