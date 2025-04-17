15 апреля 2025 года глава Нацбанка презентовал новую памятную монету «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко», посвященную многогранной фигуре, душе украинского искусства, выдающейся художнице-модельеру и шестидесятнице Любови Панченко.
Нацбанк презентовал новую памятную монету «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко»
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Дизайн монеты
Памятная монета «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко» имеет номинал 10 гривен. Она изготовлена из серебра 925 пробы, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, диаметр — 38,6 мм.
Группа монеты — гладкая с углубленными надписями обозначения металла, его пробы и логотипа Банкнотно-монетного двора.
На аверсе монеты изображен стилизованный портрет Любови Панченко, обрамленный элементами ее знаменитого произведения «Бучанская весна». Взгляд художницы, полон творческой энергии и свободы, будто проникает через время и пространство, символизируя силу и преданность идеалам. Композиция подчеркивает тесную связь художницы с ее Родиной. Слева от портрета расположен малый Государственный Герб Украины, надпись Любовь Панченко; справа — год чеканки 2025, надпись Украина, номинал 10 и графический символ гривны ₴.
На реверсе монеты изображен фрагмент произведения «Бучанская весна» (элемент украшения — тампопечать), символически сочетающийся с портретом Любови Панченко, создавая целостную композицию.
О реализации монеты
Памятная монета «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко» введена в обращение 15 апреля 2025 года. Ее тираж — до 10 000 штук.
Приобрести эту монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 16 апреля 2025 года, а также у банков-дистрибьюторов (список которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка). Более подробная информация о начале реализации будет опубликована на официальных сайтах интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов.
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