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17 апреля 2025, 13:20 Читати українською

Нацбанк презентовал новую памятную монету «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко»

15 апреля 2025 года глава Нацбанка презентовал новую памятную монету «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко», посвященную многогранной фигуре, душе украинского искусства, выдающейся художнице-модельеру и шестидесятнице Любови Панченко.

15 апреля 2025 года глава Нацбанка презентовал новую памятную монету «Мир искусства кутюрье.
Фото: bank.gov.ua

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Дизайн монеты

Памятная монета «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко» имеет номинал 10 гривен. Она изготовлена из серебра 925 пробы, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, диаметр — 38,6 мм.

Группа монеты — гладкая с углубленными надписями обозначения металла, его пробы и логотипа Банкнотно-монетного двора.

На аверсе монеты изображен стилизованный портрет Любови Панченко, обрамленный элементами ее знаменитого произведения «Бучанская весна». Взгляд художницы, полон творческой энергии и свободы, будто проникает через время и пространство, символизируя силу и преданность идеалам. Композиция подчеркивает тесную связь художницы с ее Родиной. Слева от портрета расположен малый Государственный Герб Украины, надпись Любовь Панченко; справа — год чеканки 2025, надпись Украина, номинал 10 и графический символ гривны ₴.

На реверсе монеты изображен фрагмент произведения «Бучанская весна» (элемент украшения — тампопечать), символически сочетающийся с портретом Любови Панченко, создавая целостную композицию.

О реализации монеты

Памятная монета «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко» введена в обращение 15 апреля 2025 года. Ее тираж — до 10 000 штук.

Приобрести эту монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 16 апреля 2025 года, а также у банков-дистрибьюторов (список которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка). Более подробная информация о начале реализации будет опубликована на официальных сайтах интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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