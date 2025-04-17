Ветераны и люди с инвалидностью в результате войны смогут бесплатно застраховать авто

Верховная Рада проголосовала за законопроект № 12295-д по компенсации расходов на автогражданку для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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«За» законопроект проголосовало 285 народных депутатов.

Что предлагает законопроект

Законопроектом предлагается ввести компенсацию расходов на автогражданку для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны путем:

• установка на постоянной основе уменьшения на 50% для страхователя — лица с инвалидностью вследствие войны размера страховой премии по внутреннему договору страхования по транспортному средству, имеющему рабочий объем двигателя до 2500 см кубических или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно и принадлежащего ему на праве собственности, при условии управления таким транспортным средством категорий, имеющих право на скидку, и использование транспортного средства без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров и/или груза;

• установление с 1 января 2025 г. в течение действия военного положения и 1 года после его окончания права на компенсацию расходов на страховые премии на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из Госбюджета.

Кроме того, предлагается:

предоставление права Правительству устанавливать порядок, условия и размер компенсации другим категориям лиц, имеющих право на скидку 50% в соответствии с Законом, обеспечивающим дополнительную гибкость в реализации положений Закона и возможностью учета специфических потребностей этих категорий граждан;

установление, что в случае отсутствия договора страхования для указанных категорий граждан вред, причиненный ими с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года, подлежит компенсации за счет централизованного страхового резервного фонда защиты пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях МТСБУ.