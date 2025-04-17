Курс валют на 17 апреля: доллар в банках вырос на 12 копеек, евро — на 10 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 10 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 3 копейки в покупке, а в продаже не изменился. Евро не изменилось в покупке и прибавило 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,87−41,52 грн. Евро покупают за 46,40 грн, а продают за 47,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,95−41,05, евро — 46,70−46,97 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,30−41,33 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,92−46,94 грн/евро.

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