За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 230 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 937440 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 апреля: 1230 российских оккупантов, 16 танков и 88 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 937440 (+1230) человек,
- танков — 10654 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 22217 (+54) ед,
- артиллерийских систем — 26442 (+65) ед,
- РСЗО — 1366 (+2) ед,
- средства ПВО — 1135 (+3) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 32925 (+88),
- крылатые ракеты — 3145 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 44642 (+170) ед,
- специальная техника — 3807 (+3)
Источник: Минфин
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