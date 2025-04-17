Украина в первом квартале 2025 года превысила план по сбору налогов на $1 миллиард — Минфин

В первом квартале 2025 года Украина собрала на $1 миллиард больше налогов, чем планировалось, что свидетельствует о лучшей экономической ситуации по сравнению с прогнозами. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Укринформ.

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«По итогам первого квартала налоговые поступления превысили запланированный показатель на $1 миллиард, что свидетельствует о существенном улучшении финансовой ситуации в первом квартале 2025 года по сравнению с первоначальными бюджетными прогнозами», — отметил Марченко.

По его словам, основной причиной перевыполнения налоговых поступлений стала лучшая ситуация с электроснабжением в зимний сезон, чем ожидалось, что положительно повлияло на производство. Марченко подчеркнул, что подобная тенденция наблюдается с 2023 года.

«И это не просто часть какого-нибудь тренда. Такая ситуация наблюдалась и в 2024, и в 2023 годах. Например, в 2024 году мы собрали дополнительно около $10 миллионов по сравнению с 2023 годом», — пояснил он.

Следовательно, стабильный рост налоговых поступлений подтверждает эффективность внутренней фискальной политики государства и является важной составляющей макроэкономической стабильности Украины.

«Это позволяет нам рассматривать возможность постепенного снижения зависимости от международной помощи. Однако этот процесс будет медленным, поскольку перед нами стоит задача сбалансировать бюджет 2026 года в соответствии с обязательствами, согласованными с МВФ», — подчеркнул Марченко.

Он также подчеркнул, что основным вызовом остается необходимость сокращения бюджетного дефицита в 2026 году по сравнению с 2025 годом.