Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до менее 2%

Агентство Fitch Ratings выпустило внеочередное обновление своего ежеквартального макропрогноза для мировой экономики (Global Economic Outlook, GEO), ухудшив прогнозы на фоне эскалации внешнетороговой напряженности.

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Прогноз Fitch

Прогноз роста мирового ВВП был ухудшен на 0,4 процентного пункта по сравнению с мартовской оценкой, до менее 2%.

В пресс-релизе Fitch отмечается, что это худший результат для глобальной экономики с 2009 года, не считая периода пандемии коронавируса.

Оценка роста ВВП США и Китая ухудшена на 0,5 п.п., до 1,2% и менее 4% соответственно. При этом в Штатах, как ожидается, рост будет постепенно замедляться и достигнет всего 0,4% в годовом выражении в четвертом квартале. Рост китайской экономики будет ниже 4% и в 2026 году.

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Экономика еврозоны, как ожидается, вырастет «существенно медленнее», чем на 1%.

Кроме того, аналитики Fitch понизили прогноз цен на нефть марки Brent на текущий год на $5, до $65 за баррель.