Минфин успешно провел второй в истории аукцион по обмену ОВГЗ

16 апреля 2025 года Министерство финансов во второй раз провело аукцион по обмену облигаций (switch аукцион) внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который прошел с высоким спросом со стороны участников рынка, сообщает Министерство финансов.

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По результатам аукциона, было подано заявок на общую сумму более 13,4 млрд грн, из которых удовлетворено — 10 млрд грн. В обмен на резервные ОВГЗ с погашением 21 мая 2025 инвесторам предложен выпуск резервных облигаций со сроком обращения до 25 октября 2028, номинальной доходностью 15,01% годовых и купонным платежом 75,05 грн каждые полгода.

Средневзвешенная доходность по результатам аукциона составила 15,45%, при этом предельная доходность — 15,60%. Всего было удовлетворено 19 из 22 заявок.

В рамках обмена на счет в ценных бумагах Минфина для погашения и аннулирования будут засчитаны облигации со сроком погашения 21 мая 2025 года в количестве 9 758 415 шт.

Проведение успешного аукциона по обмену позволяет эффективно управлять государственным долгом, уменьшая краткосрочные нагрузки на бюджет и обеспечивает более эффективное управление ликвидностью.