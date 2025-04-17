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17 апреля 2025, 8:34 Читати українською

Минфин успешно провел второй в истории аукцион по обмену ОВГЗ

16 апреля 2025 года Министерство финансов во второй раз провело аукцион по обмену облигаций (switch аукцион) внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который прошел с высоким спросом со стороны участников рынка, сообщает Министерство финансов.

16 апреля 2025 года Министерство финансов во второй раз провело аукцион по обмену облигаций (switch аукцион) внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который прошел с высоким спросом со стороны участников рынка, сообщает Министерство финансов.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПодробностиПо результатам аукциона, было подано заявок на общую сумму более 13,4 млрд грн, из которых удовлетворено — 10 млрд грн.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

По результатам аукциона, было подано заявок на общую сумму более 13,4 млрд грн, из которых удовлетворено — 10 млрд грн. В обмен на резервные ОВГЗ с погашением 21 мая 2025 инвесторам предложен выпуск резервных облигаций со сроком обращения до 25 октября 2028, номинальной доходностью 15,01% годовых и купонным платежом 75,05 грн каждые полгода.

Средневзвешенная доходность по результатам аукциона составила 15,45%, при этом предельная доходность — 15,60%. Всего было удовлетворено 19 из 22 заявок.

В рамках обмена на счет в ценных бумагах Минфина для погашения и аннулирования будут засчитаны облигации со сроком погашения 21 мая 2025 года в количестве 9 758 415 шт.

Проведение успешного аукциона по обмену позволяет эффективно управлять государственным долгом, уменьшая краткосрочные нагрузки на бюджет и обеспечивает более эффективное управление ликвидностью.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Я_ __
Я_ __
17 апреля 2025, 9:04
#
По суті ось вона реструктуризація внутрішнього боргу, про що колись вже розмовляли, просто це все загорнуто в подарункову стрічку
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