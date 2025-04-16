К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 18 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 16 апреля: доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 16 апреля
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Закрытие 16 апреля
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Изменения
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41,15/41,18
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41,30/41,33
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15/15
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46,75/46,78
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46,93/46,95
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18/17
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,40 грн. Евро покупают за 46,35 грн, а продают за 47,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,92−41,05, евро — 46,70−46,95 грн.
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Источник: Минфин
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