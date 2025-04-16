Северная Корея заработала около $20 миллиардов на военной поддержке россии

Северная Корея заработала примерно $20 млрд благодаря военной поддержке россии в войне против Украины. Страна предоставляла россии войска, оружие и боеприпасы. Об этом сообщает NK News со ссылкой на отчет Южнокорейского аналитического центра «Корейский институт оборонного анализа» (KIDA).

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Согласно отчету, Северная Корея извлекла наибольшую выгоду от поставки оружия и боеприпасов — $19,2 млрд. Пхеньян также заработал еще $630 млн от передачи технологий и $280 млн от предоставления своих военных.

Северная Корея переправила морем в россию примерно 21 000 контейнеров с разными видами оружия и боеприпасов, включая артиллерийские снаряды калибров 122 мм и 152 мм, противотанковые ракеты Bulsae-4, баллистические ракеты KN-23 малой дальности и РПГ.

Отмечается, что дополнительные поставки могли производиться наземным и воздушным транспортом.

Согласно отчету, россия платит 11 000 прибывшим в страну северокорейским солдатам около $2 000 в месяц, а также предоставляет одноразовую выплату. При этом отмечается, что Пхеньян, вероятно, удерживает часть этих средств перед тем, как передать их своим военным.

По данным KIDA, значительная часть компенсации за поддержку Северной Кореи, вероятно, осуществляется не прямыми денежными выплатами, а из-за бартерных соглашений или обмена товарами и услугами.

Как ожидается, Пхеньян будет предоставлять приоритет получению от россии передовых военных технологий и стратегического вооружения. Это включает потенциальную передачу знаний или компонентов для атомных подлодок и современных истребителей.

В отчете объясняется, что Северная Корея может стремиться получить боевые самолеты четвертого или высшего поколения, поскольку ее нынешний флот продолжает стареть, в то время как Южная Корея развернула передовые истребители пятого поколения F-35A.

Хотя россия и Китай ранее отклоняли запросы Северной Кореи о модернизированных самолетах, в отчете отмечается, что продолжающаяся война в Украине может повлиять на позицию Москвы.

И КНДР, и россия отрицают непосредственное военное участие Северной Кореи в войне против Украины.