В первом квартале поступления от акциза на 31% превысили план

В первом квартале этого года поступления от акцизного налога на 31% превысили план. Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко в своем телеграм-канале.

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Сколько поступило в бюджет

За январь — март в общий фонд государственного бюджета поступило 38,7 млрд грн акцизного налога с произведенных и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров. Бюджет дополнительно получил 9,2 млрд гривен (+31%).

По сравнению с аналогичным периодом 2024 прирост составляет +61,9% (14,8 млрд гривен).

В марте 2025 года поступления акцизного налога также превысили запланированные показатели.

Основной фактор роста — уплата акциза с производимых и ввезенных табачных изделий.

«Продолжаем активные меры по борьбе с нелегальным оборотом подакцизной продукции. Ведь речь идет не только о одинаковых условиях ведения бизнеса для всех участников, но и о предотвращении потерь государственного бюджета», — добавил глава ГНС.